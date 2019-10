Uralt und Blut-jung

Bei Mäusen ist es bereits gelungen: Alte Tiere, die das Blut junger Mäuse gespritzt bekamen, wurden wieder jung. Die erste Studie an Menschen zeigt, dass sich eine beginnende Alzheimer-Erkrankung mit der Gabe jungen Bluts deutlich abmildern lässt.



In den ersten Experimenten an der kalifornischen Stanford-University haben Wissenschaftler die Blutkreisläufe alter und junger Mäuse verbunden. Das junge Mäuseblut führte daraufhin zu erstaunlichen Effekten in den altersschwachen Tieren: Deren Muskeln wurden wieder straffer, das Fell weicher, die Leber aktiver. Aber vor allem veränderten sich die Gehirne. In den Lern- und Gedächtniszentren verdreifachte sich die Neubildung von Neuronen, die synaptische Verschaltung wurde wieder dynamisch, in Gedächtnis- und Orientierungstests waren die Alten wieder so fit wie die Jungen. Mittlerweile gelingt es, denselben Effekt mit einer Transfusion von menschlichem Blutplasma zu erzielen.