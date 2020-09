Reif für den Knast?

In Deutschland und Österreich sind Jugendliche im Alter von 14 Jahren strafmündig. In der Schweiz, in Australien und Großbritannien hingegen sind schon Kinder ab ihrem zehnten Geburtstag strafmündig. Welches Modell ist das richtige? Und wie können Wissenschaftler herausfinden, ob ein Kind oder ein Jugendlicher überhaupt schuldfähig ist?



Der Deutsche Richterbund hat sich gegen eine Absenkung des Alters für Strafmündigkeit bei Kindern ausgesprochen. Die Gleichung "Mehr Strafrecht gleich weniger Kriminalität" gehe nicht auf, erklärte der Vorsitzende des Richterbundes Jens Gnisa.