Neustart fürs Gehirn: Wege aus der Depression

Auch Ketamin, als Narkosemittel und Partydroge bekannt, rückt immer mehr in den Fokus der Psychiater. Die antidepressive Wirkung tritt sehr schnell ein – eine Erlösung für schwerstdepressive Patienten, die vorher auf keine andere Therapieform angesprochen haben. In den USA ist seit Anfang 2019 ein Ketamin-Nasenspray zugelassen. In Deutschland greift man noch auf Infusionen zurück. Malek Bajbouj von der Berliner Charité rechnet aber mit einer baldigen Zulassung des Nasensprays in Deutschland.



Julia Zipfel, die Autorin des Films, leidet selbst seit ihrer Kindheit an Depressionen und beleuchtet die Hintergründe der Krankheit, neueste Studienergebnisse und alternative Behandlungsmöglichkeiten zu Psychopharmaka.