Mein Körper. Meine Schwangerschaft
Drei Frauen, drei verschiedene Schwangerschaften. Was sind die ersten Anzeichen einer Schwangerschaft? Was zählt als Risikoschwangerschaft? Was machen Stress und Cortisol mit dem Baby?
Assia ist zum ersten Mal schwanger. Sie ist voller Vorfreude und struggelt gleichzeitig damit, wie sich ihr Körper verändert. Tamara erwartet Zwillinge und soll sich schonen. Das fällt ihr nicht leicht. Was ist bei einer Zwillingsschwangerschaft anders?
Kathy ist nach langem Kinderwunsch-Weg dieses Mal "einfach so" schwanger geworden. Sie stellt sich vielen Ängsten und Sorgen, bis sie endlich ihr Baby im Arm hält.
Die Dokumentation zeigt einfühlsam und wissenschaftlich fundiert, wie eng Mutter und Kind verbunden sind - und wie ein Baby nicht nur den Körper, sondern das ganze Leben verändert.