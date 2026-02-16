Hauptnavigation

Eine Frau auf einem Stuhl in einem Behandlungszimmer.

Mein Körper. Meine Schwangerschaft

Drei Frauen, drei verschiedene Schwangerschaften. Was sind die ersten Anzeichen einer Schwangerschaft? Was zählt als Risikoschwangerschaft? Was machen Stress und Cortisol mit dem Baby?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.03.2026
20:15 - 21:00 Uhr
Ton
AD



Wissenschaftsdoku

Assia ist zum ersten Mal schwanger. Sie ist voller Vorfreude und struggelt gleichzeitig damit, wie sich ihr Körper verändert. Tamara erwartet Zwillinge und soll sich schonen. Das fällt ihr nicht leicht. Was ist bei einer Zwillingsschwangerschaft anders?

Kathy ist nach langem Kinderwunsch-Weg dieses Mal "einfach so" schwanger geworden. Sie stellt sich vielen Ängsten und Sorgen, bis sie endlich ihr Baby im Arm hält.

Die Dokumentation zeigt einfühlsam und wissenschaftlich fundiert, wie eng Mutter und Kind verbunden sind - und wie ein Baby nicht nur den Körper, sondern das ganze Leben verändert.

