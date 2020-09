Leschs Kosmos: Corona - Wege aus der Krise

Aber die Geschichte lehrt auch, dass es Wege gibt, Viren Herr zu werden. Eine Impfung wäre der Königsweg. Doch hier sind sich die Experten in ihrer Einschätzung weitestgehend einig: Einen Impfstoff wird es frühestens in einem Jahr geben. Deshalb konzentrieren sich einige auf eine Methode, die schon vor 125 Jahren entwickelt wurde. Die Idee: Im Blut der Menschen, die die Krankheit schon überstanden haben, existieren Antikörper, die das Virus im Körper zerstört haben. Wenn es gelänge, diese Antikörper in kranke Patienten zu übertragen, würde das viele Menschen vielleicht jetzt schon schützen können.



Kein Thema sorgt zur Zeit für so viele Nachrichten wie die Corona-Krise. Doch welche Meldungen sind wichtig und welche sind vertrauenswürdig? Immer noch geistern dubiose Verschwörungstheorien durch die Nachrichten und das Internet. So etwa die These, dass das Virus gar nicht auf natürliche Weise entstanden sei. Manche vermuten, dass das Virus in einem chinesischen Forschungslabor von Menschen erschaffen wurde. Was ist dran an solchen Theorien? Und was kann aus ihnen für den Kampf gegen SARS-CoV-2 dennoch gelernt werden?



Harald Lesch zeigt die neuesten Entwicklungen und diskutiert mit renommierten Experten, welche Wege aus der Krise und welche in eine Sackgasse führen könnten.