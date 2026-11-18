Wissen
Essen als Religion
Für immer mehr Menschen ist Ernährung mehr als Essen: Sie wird zur Identität. Die Dokumentation zeigt, wie Essensregeln Halt geben sollen und zur Belastung werden können.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 03.12.2026
- 22:55 - 00:00 Uhr
Im Mittelpunkt stehen Menschen, deren Leben von ihrer Ernährungsphilosophie bestimmt wird: Veganismus-Influencer Niko Rittenau, die Fitness-Influencerinnen Anabel und Maria sowie Journalist Nils Binnberg. Alle geraten an ihre persönliche Grenzen.
Katharinas schwere Erkrankung stellt Nikos Überzeugungen infrage. Die Zwillinge kämpfen nach Jahren aus Kalorienzählen und Leistungsdruck um ein normales Essverhalten. Nils Binnberg erkennt seine Orthorexie und versucht, Essen wieder ohne Angst zuzulassen.
Der Film zeigt, wie Ernährungsüberzeugungen heute Sinn, Zugehörigkeit und Orientierung stiften können.