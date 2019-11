Ein Vermögen für die Wissenschaft

Aktuell fließen 40 Millionen Euro von der Else Kröner-Fresenius-Stiftung für den Aufbau des Else Kröner-Fresenius-Zentrums für Digitale Gesundheit an der Hochschule Dresden. Schon 2006 errichtete die Else Kröner-Fresenius-Stiftung an der TU München das Else Kröner-Fresenius-Zentrum für Ernährungsmedizin. Das ist aus Unternehmenssicht sinnvoll, denn der Fresenius-Konzern ist auch auf die Ernährung über eine Sonde spezialisiert. Inwieweit beeinflusst die Stiftung die Wissenschaftler im neuen Forschungszentrum?



Die großen Philanthropen des 21. Jahrhunderts verbinden Unternehmergeist mit dem Wohltätigkeitsaspekt und sparen dabei jede Menge Steuern. Anders als in den USA sind Stiftungen in Deutschland nicht zur Veröffentlichung ihrer Daten verpflichtet. Diese Dokumentation beleuchtet das Stiftungswesen und untersucht, welche Rolle Stiftungen in Wissenschaft, Forschung und Bildung einnehmen.