Digitale Bildungsschere

Es gibt Schulen, da läuft es ganz hervorragend, und es gibt Schulen, da läuft leider gar nichts. Das ist aus unserer Sicht eine sehr ungünstige Situation. Stephan Wassmuth, Vorsitzender des Bundeselternrates

Doch an den Schulen ist von den Fördergeldern noch kaum etwas zu sehen. Erst 40 Millionen Euro wurden abgerufen – die Bundesländer sind ganz unterschiedlich aktiv: In Sachsen wurden bereits im Juni 2019 Anträge eingereicht und inzwischen mehr als 20 Projekte umgesetzt. Andere Bundesländer hinken weit hinterher. Dabei wollen Bund und Länder die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das Bildungssystem in Zeiten des digitalen Wandels Teilhabe und Mündigkeit für alle Heranwachsenden sowie Chancengerechtigkeit für jedes einzelne Kind ermöglicht. Lehrende warnen, dass die Bildungsungerechtigkeit zunimmt, die Kluft zwischen Schülern und Schülerinnen aus unterschiedlichen sozialen Verhältnissen in der gegenwärtigen Krise noch größer wird. Sie berichten, dass teilweise ganze Klassen während der Schulschließungen abtauchen.