Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. Wissen
  4. Wien am Weg zur Weltklasse
Ein rosafarbenes „Axolotl“

Wissen

Wien am Weg zur Weltklasse

Wien hat sich abseits seiner kulturellen Highlights international einen Namen im Bereich Life-Science gemacht.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
13.02.2026
05:25 - 06:20 Uhr

So ist Wien etwa eine globale Drehscheibe für Blutplasma, weil der größte Plasmahersteller der Welt hier ansässig ist.

Ein Mann mit Armprothese steht vor einem sitzenden Mann. Im Vordergrund liegt ein Roboterarm.
Hightech-Roboterarm.
Quelle: ORF/ORF-Wien

Am Wiener Life Science Campus forscht eine der weltweit angesehensten Regenerationsforscherinnen über die Superkräfte von Schwanzlurchen, die fehlende Gliedmaßen wiederherstellen können. (Bild oben)

Gleichzeitig ist die MedUni-Wien international Vorreiterin bei bionischen Prothesen, sogenannten "Roboterhänden" die vom Gehirn aus gesteuert werden. Die Doku bringt uns deren Arbeit näher und beleuchtet, welche Investitionen noch nötig sind, um Wien in den Biowissenschaften zur Weltklasse zu machen.

Ein Film von Susanne Riegler

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.