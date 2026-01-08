Wissen
Wien am Weg zur Weltklasse
Wien hat sich abseits seiner kulturellen Highlights international einen Namen im Bereich Life-Science gemacht.
So ist Wien etwa eine globale Drehscheibe für Blutplasma, weil der größte Plasmahersteller der Welt hier ansässig ist.
Am Wiener Life Science Campus forscht eine der weltweit angesehensten Regenerationsforscherinnen über die Superkräfte von Schwanzlurchen, die fehlende Gliedmaßen wiederherstellen können. (Bild oben)
Gleichzeitig ist die MedUni-Wien international Vorreiterin bei bionischen Prothesen, sogenannten "Roboterhänden" die vom Gehirn aus gesteuert werden. Die Doku bringt uns deren Arbeit näher und beleuchtet, welche Investitionen noch nötig sind, um Wien in den Biowissenschaften zur Weltklasse zu machen.
