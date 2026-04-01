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Ein Vogel wird untersucht.

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Seewiesen – Institut für biologische Intelligenz

Im Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen wurde Wissenschaftsgeschichte geschrieben. Jetzt fusionierte es mit den Neurobiologen in Martinsried. Zeit für einen spannenden Einblick in die Forschung des neuen Instituts für biologische Intelligenz. Eines der größten Rätsel der Biologie, der Schlaf, soll hier gelöst werden. Langfristig soll sogar das Phänomen des Schlafwandelns entschlüsselt werden.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
27.04.2026
13:15 - 14:00 Uhr

Kommen Kohlmeisen mit dem Klimawandel zurecht? Wenn ja, wie? Wie und von wem lernen junge Singvögel das Singen? Wie koordinieren Vögel sich im Schwarm, damit sie nicht zusammenstoßen? Winzige, nur 0,6 Gramm schwere, Mini-Mikrofonsender und ein Windkanal helfen dabei, diese Fragen zu beantworten.

"Was wir an Tieren verstehen, ist fast immer auch für das menschliche Gehirn relevant", sagen die Wissenschaftler. Das Gehirn der Zebrafische ist ähnlich aufgebaut wie das eines Menschen. Anhand von Zebrafischen wird im Campus Martinsried das Schwarmverhalten dieser sozialen Fische erforscht. Welche Faktoren sind ausschlaggebend? Welche Gehirnregionen sind für das Schwarmverhalten zuständig? Proteine, die leuchten, wenn die Gehirnzellen der Fische aktiv sind, helfen dabei. Mit dieser und anderen Forschungsarbeiten können zukünftig psychische und kognitive Phänomene beim Menschen besser verstanden werden.

Der Film folgt den charismatischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ganz nah und gibt so einen spannenden und faszinierenden Einblick in die aktuellen Forschungsarbeiten des Max-Planck-Instituts für Biologische Intelligenz.

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