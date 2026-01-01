Hauptnavigation

  4. Schnee auf Knopfdruck - Mehr als nur Unterlage auf der Piste
Eine Schnee aussprühende Schneekanone vor strahlend blauem Himmel im Einsatz

Wissen

Schnee auf Knopfdruck - Mehr als nur Unterlage auf der Piste

Ohne technische Beschneiung geht mittlerweile nichts mehr in den heimischen Skigebieten. Technischer Schnee ist mehr als nur die auf Knopfdruck erzeugte Unterlage auf der Piste, er ist mittlerweile auch zur wirtschaftlichen Grundlage oder - wie es in den Skigebieten heißt - zum "weißen Gold" des heimischen Wintertourismus geworden.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
22.01.2026
11:55 - 12:20 Uhr

Der Aufwand und die Kosten für die technische Beschneiung sind hoch, dank technischer Möglichkeiten könne aber immer effizienter beschneit werden, heißt es aus den Skiregionen.

Eine Nahaufnahme einer Schneekanone
Ohne Beschneiung geht im Wintersport nur selten noch etwas.
Quelle: ORF

Vor allem da sich im Bundesland Salzburg in dieser Schneeform nur Luft und Wasser, aber keinerlei künstliche Zusatzstoffe befinden.

Das Österreich Bild aus Salzburg begleitet die Schneemacher, zeigt wie technischer Schnee hergestellt wird und fragt nach, wie und wie lange die Unterlage für den heimischen Wintertourismus angesichts klimatischer Veränderungen sichergestellt werden kann. Dazu hat sich Marina Schlager auf die Pisten in Salzburger Skigebiete begeben.

Ein Film von Marina Schlager.

