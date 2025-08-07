Hauptnavigation

Eine Frau hält ein Stoffmodell einer Vulva in die Kamera.

Wissen

Mein Körper. Meine Vulva

Vulva und Vagina sind nicht dasselbe. Und das weibliche Pendant zum Penis ist nicht die Vagina, sondern die Klitoris - das zentrale Lustorgan der Frau! Warum wissen wir so wenig über das äußere weibliche Genital? Und wie wirkt sich das auf Sexleben, Gesundheit und Selbstbild der Frauen aus? Der Film rüttelt an einem Tabu und holt die Vulva aus dem Schambereich.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
21.08.2025
21:00 - 21:45 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

1h 7min

