Wissen
Mein Körper. Meine Vulva
Vulva und Vagina sind nicht dasselbe. Und das weibliche Pendant zum Penis ist nicht die Vagina, sondern die Klitoris - das zentrale Lustorgan der Frau! Warum wissen wir so wenig über das äußere weibliche Genital? Und wie wirkt sich das auf Sexleben, Gesundheit und Selbstbild der Frauen aus? Der Film rüttelt an einem Tabu und holt die Vulva aus dem Schambereich.
- 21.08.2025
- 21:00 - 21:45 Uhr
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr