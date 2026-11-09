Hanf ohne High

Nach jahrelangem Bann findet Nutzhanf – seit 2022 mit Direktzahlungen subventioniert – langsam wieder den Weg zurück zum Konsumenten und wird von Kennern nicht zu Unrecht als ‚Rohstoff der Zukunft‘ bezeichnet. Denn Hanf benötigt keinen Einsatz von Pestiziden, wächst unter schweizerischen Bedingungen bis in hohe Lagen und ohne Bewässerung sehr gut und hat vor allem in Bezug auf Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft enormes Potenzial. Die industrielle Skalennutzung wird jedoch durch Vorurteile, Wissensmangel und den zu kleinen Markt gebremst.