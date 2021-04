Was ist der Sinn des Lebens?

Gibt es auf die Frage nach dem Sinn des Lebens eine einfache Antwort? Ein Versuch von Gert Scobel.



Wie so oft in der Philosophie führt auch in diesem Fall eine Antwort zu weiteren Fragen. Zunächst einmal nach dem Gegenstand des Problems. Und auch wenn dieser endlich ermittelt ist, findet sich die Lösung möglicherweise in der Erkenntnissuche selbst.

Die kosmische Wurst jedenfalls genießt Gert auch in der veganen Ausführung – als Tofu-Wienerle! Und auch dieses hat ja bekanntlich mehr als nur ein Ende. Philosophie ist ein Prozeß.