War Kant wirklich ein Rassist?

Es geht um das dunkle Herz der Aufklärung, um die Aufarbeitung einer jahrhundertelangen antiaufklärerischen Tradition in der Aufklärung selbst.



Gert Scobel stellt die Frage, wie im Jahr 2020 nicht nur in den Universitäten, sondern in der Gesellschaft mit den rassistischen Wurzeln der Aufklärung umgegangen werden soll.