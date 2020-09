Tourismus-Kollaps

Nicht nur Tourismushochburgen melden seit Jahren steigende Besucherzahlen. Was gut für die Wirtschaft ist, wird zum Problem für die Umwelt und einheimische Bevölkerung. Vielen Urlaubsgebieten droht der Kollaps. Wie kann Tourismus nachhaltig und fair werden? Was treibt Touristen hinaus in die Welt, um Einsamkeit und Unberührtes zu finden, dann aber zusammen mit anderen Touristen in Horden auf ausgetretenen Pfaden, wenig nachhaltig, zum "Urlaubskonsument" zu werden? Warum überhaupt reisen?



Immer mehr Menschen haben das Bedürfnis, die Welt aus eigener Anschauung kennenzulernen. Doch lernen sie wirklich etwas kennen oder geht in Zeiten des Massentourismus das Authentische mehr und mehr verloren? Was sucht der Tourist heute – fern der Heimat? Und wer profitiert vom modernen Tourismus?