Sklaven von Apple & Co.?

Mehr dazu im Interview mit der Autorin Yvonne Hofstetter. Sie ist seit 2009 Geschäftsführerin der deutschen Teramark Technologies GmbH. Yvonne Hofstetter ist Mitglied im Datenschutzbeirat der Deutschen Telekom und gehört zum Wissenschaftlichen Beirat des Instituts für Digitale Ethik an der Hochschule der Medien in Stuttgart. In ihren Veröffentlichungen behandelt unter anderem die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesellschaft und Grundrechte.