scobel: Was soll ich tun?

Heute, 300 Jahre später, befindet sich die Menschheit in einer Phase planetarer Umwälzungen. Die Klimakrise, kriegerische Konflikte und ein weltweit voranschreitender Nationalismus scheinen das, was in den Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg erreicht wurde, zu gefährden. Das globale Zusammenleben wird immer komplizierter und von Konflikten belastet.



Das, was wir als unsere gemeinsamen ethischen Wertmaßstäbe festgelegt hatten, wird nun mehr und mehr infrage gestellt. Moralische Tatsachen werden ebenso angezweifelt wie die universale Geltung von ethischen Grundsätzen oder Gesetzen.



Lässt sich Kants radikaler Universalismus heute noch halten? Wie würde Kant auf die Kritik der identitären Bewegungen reagieren, die seinem Denken Rassismus vorwirft? Und wie sollen wir mit dem Zerbrechen internationaler Rechtsordnungen umgehen?



Darüber diskutiert Gert Scobel im Rahmen der "phil.COLOGNE" mit dem Philosophen Markus Gabriel, der Juristin und Völkerrechtsexpertin Karina Theurer, die für das European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) das Institut für juristische Intervention leitet sowie mit Samira Akbarian, die für ihre Arbeit zu "Ziviler Ungehorsam als Verfassungsinterpretation" mehrere Preise erhalten hat.