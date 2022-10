scobel - Vergessene Nachrichten

In Deutschland liefert der dpa-Basisdienst täglich zwischen 300 und 500 Meldungen an die Redaktionen. Die Agentur Reuters verschickt etwa 450, die Associated Press etwa 250 Meldungen in die deutschen Redaktionen. Ergänzt wird dieses Angebot noch von Agence France Press mit durchschnittlich 220 bis 300 Meldungen am Tag, den Meldungen von ddp und kleineren, auf bestimmte Themen spezialisierte Agenturen für Sport, Religion oder Wirtschaft. Hinzu kommen die Recherchen aus den jeweiligen Redaktionen.