scobel – Wege zur Selbstbemächtigung

Ist Empowerment sichtbarer geworden in Schule, Beruf und im öffentlichen Raum? Wie wird dieser politische Prozess von der Mehrheit wahrgenommen? Welchen Einfluss hat er auf unsere sozialen Strukturen, in denen festgelegte Hierarchien eine wichtige Rolle spielen? Welches Bild von Identitäten steckt dahinter? Wie können privilegierte Menschen den Prozess des Empowerments unterstützen? Gibt es Kritik an den Hauptforderungen des Empowerment–Konzepts und dessen Ziel, bei dem es auch um eine Umverteilung von Macht geht? Wie könnte Empowerment für alle den sozialen Wandel beschleunigen?