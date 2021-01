scobel – Selbstbestimmt sterben

Das Bundesverfassungsgericht hat das Verbot der Selbsttötung, das erst 2015 eingeführt worden war, für nichtig erklärt. Sterbehilfe darf also geschäftsmäßig in Deutschland angeboten werden, aber viele Betroffene würden lieber die Hilfe eines Arztes in Anspruch nehmen. Bislang ist Humanmedizinern jedoch weder das Medikament Natrium-Pentobarbital zugänglich, noch ist gesetzlich geregelt, wie ärztliche Sterbehilfe in der Praxis aussehen könnte. Seit das oberste Gericht das Verbot gekippt hat, versuchen Betroffene, eine Genehmigung für die tödlich wirkende Arznei zu erwirken. Bis Ende September 2020 sollen schon mehr als 50 Anfragen beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn eingegangen sein.



Jetzt ist die Politik gefragt, diese existenzielle und brisante Rechtsfrage, über die sehr emotionale Debatten geführt werden, neu zu gestalten. Welche Gefahren und bedenklichen Erfahrungen mit Sterbehilfe, zum Beispiel in den Niederlanden, sollten dabei bedacht werden? Was würde den oft schwerkranken und verzweifelten Betroffenen am besten helfen? Und wer darf am Ende darüber bestimmen, wie ihre Sterbewünsche in der Praxis umgesetzt werden und welche Betroffenen tatsächlich Anspruch auf ärztlichen Beistand haben? Der Staat, der Ethikrat, die Kirchen, die Ärzte – oder jeder Betroffene für sich?



Gert Scobel diskutiert das kontroverse Thema mit dem Schweizer Palliativmediziner Gian Domenico Borasio, der einen Gesetzesvorschlag für selbstbestimmtes Sterben erarbeitet hat, mit der Medizinethikerin und Vorsitzenden des Ethikrats, Alena Buyx, die für eine Neuregelung der Sterbehilfe plädiert und gleichzeitig die Suizidprävention stärken will, und mit dem Strafrechtler und Rechtsphilosophen Reinhard Merkel.