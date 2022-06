scobel – Kampf um Demokratie

Nicole Deitelhoff ist Politikwissenschaftlerin und leitet seit 2016 das Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. In Bremen hat sie im Sonderforschungsbereich "Staatlichkeit im Wandel" geforscht, in Frankfurt im Bereich "Internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungspolitik". Sie war Mitglied des Direktoriums des Exzellenzclusters "Die Herausbildung normativer Ordnungen" an der Universität Frankfurt. Seit 2020 ist sie geschäftsführende Sprecherin des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ).