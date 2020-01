scobel – Inklusion als Menschenrecht

Die Begegnung und der Austausch zwischen Menschen mit und ohne Behinderung müsste eigentlich schon längst Realität sein. Denn 2009 ratifizierte Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention, in der die Inklusion als Menschenrecht deklariert wurde. Inklusion bedeutet Zugehörigkeit, Selbstbestimmung und Teilhabe am öffentlichen Leben. Behinderte Menschen sollen Chancen für persönliche Entwicklungen und barrierefreie Zugänge im Alltag erhalten.



Inklusion ist aber mehr als nur ein Recht: Sie erfordert die Bereitschaft zur Kommunikation und die Schaffung von Strukturen und sozialen Beziehungen. Es ist ein Prozess, an dem alle beteiligt sind. Es geht vor allem um die Anerkennung und Achtung von Differenzen. Denn nicht Gesetze und Institutionen regeln die Inklusion, sondern die Meinungen, Einstellungen und Verhaltensweisen der Mitglieder in einer Gesellschaft.



Wenn jeder behindert werden kann, warum gibt es dann noch so viele Diskrepanzen zwischen Recht und Praxis? Über sieben Millionen der fast zehn Millionen behinderten Menschen in Deutschland sind Bürger mit schweren Behinderungen. Dies entspricht einem Bevölkerungsanteil von neun Prozent. Wer von ihnen ist erwerbstätig? In welchen Unternehmen und Institutionen werden sie beschäftigt? Was leisten Behindertenwerkstätten als soziale und wirtschaftliche Unternehmen? Stehen sie für Inklusion oder Exklusion? In welchen persönlichen und gesellschaftlichen Bereichen entstehen zentrale Probleme der Inklusion und wie können mögliche Lösungswege aussehen? Diese und andere Fragen diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen.