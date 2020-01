scobel – Die Magie der Mathematik

Die Mathematik hatte schon immer mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Sie sei eine schwer verständliche und sehr abstrakte Wissenschaft. Leidgeprüfte Schüler und überforderte Eltern können ein Lied davon singen, wenn sie sich mit binomischen Formeln und linearer Algebra beschäftigen müssen. Doch tatsächlich ist Mathematik etwas viel Größeres und Bedeutenderes, als man gemeinhin denkt.



Der Begriff "Mathematik" kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie "Lernen" oder "Wissen". Lange bevor die Schrift erfunden wurde, gab es schon geometrische Muster und Zahlen. Die Logik der Mathematik schafft universell geltende Wahrheiten. So ist zum Beispiel der berühmte Satz des Pythagoras vor über 2500 Jahren gefunden und bewiesen worden. Seitdem hat sich nichts an seinem Wahrheitsgehalt geändert. Physik, Chemie, Biologie sind beispielsweise undenkbar ohne die Mathematik. Gerade in unserer modernen Alltagswelt spielt Mathematik eine viel größere Rolle, als man es vermuten würde.



Ohne Mathematik gäbe es zum Beispiel keinen aktuellen Wetterbericht, keine Bahn würde fahren, Computer, Smartphones und das Internet würden nicht existieren. Überall stecken die logischen Formeln der mathematischen Hochtechnologie dahinter. Neben den vielen Facetten der Mathematik und der ihr innewohnenden Logik gibt es auch heute noch viele ungelöste mathematische Geheimnisse, mit denen sich Wissenschaftler mit großer Hingabe beschäftigen.



Folgende Experten kommen in Gert Scobels Wissenstalk zu Wort:



- Albrecht Beutelsbacher, Mathematikum Gießen e.V.

- Hannes Leitgeb, Mathematiker und Philosoph, Ludwig-

Maximilians-Universität München

- Petra Schwer, Otto-von-Guericke University Magdeburg