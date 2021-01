Wegen der exponenziellen Verbreitung der SARS-CoV-2-Viren und der Gefahren, die von ihnen insbesondere für Risikogruppen ausgehen, wurden die Abläufe für die Zulassung eines neuen Impfstoffs beschleunigt. Nun hoffen viele Menschen, dass die Vakzine erfolgreich wirken - ohne starke Nebenwirkungen oder gar Spätfolgen hervorzurufen.



Der Einsatz eines neuen, nicht lang getesteten Impfstoffs birgt immer die Gefahr unabsehbarer Spätfolgen. Dennoch waren Impfungen gegen gefährliche Infektionskrankheiten in der Vergangenheit häufig sehr erfolgreich. So konnten beispielsweise die Pocken durch konsequente Impfprogramme weltweit bis 1980 effektiv besiegt werden.



Seit bekannt ist, dass eine Reihe von Krebserkrankungen die Folge von Infektionen mit Viren ist, arbeitet man in der Forschung an neuen Impfstoffen gegen Krebs. Dieser Forschung verdankt sich auch die neuartige mRNA-Virus-Impfung gegen COVID-19. Welche Chancen und Möglichkeiten liegen in diesem neuen Verfahren? Sind damit nicht nur neue Pandemien, sondern auch die jahrtausendealte Plage von Krebserkrankungen zu verhindern?



In der Gesprächssendung "scobel - Der Kampf gegen Viren" diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen einige Etappen der Impfgeschichte und stellt grundlegende Funktionen und Leistungen von verschiedenen Impfstoffen vor.



Gab es in der Vergangenheit auch Impfstoffe, die zunächst zugelassen und dann wieder vom Markt genommen wurden? Wie viele Impfungen gibt es eigentlich heute in Deutschland? Wer ist bereit, sich impfen zu lassen? Und wer lehnt Impfungen ab? Auch dazu gibt es wissenschaftliche Studien, die sich mit den Einstellungen der Bevölkerung zum Impfen beschäftigen.



Und nicht zu vergessen: Impfungen sind ein riesiges Geschäft für Pharmafirmen, die in erster Linie wirtschaftliche Interessen verfolgen.