scobel - Willkommen in der Arbeitswelt 4.0

Nach und nach erfolgt die Digitalisierung in fast allen Lebensbereichen. In der Arbeitswelt werden in der Produktion und Logistik schon seit vielen Jahren programmierte Industrieroboter und Automatisierungsprogramme verwendet. Der Einsatz von neuen Technologien beschleunigt in der industriellen Produktion die Abläufe und steigert die Produktivität. Körperlich anstrengende Arbeiten werden zunehmend durch Maschinen ersetzt. Diese Errungenschaften eröffnen verschiedene Perspektiven für die Gestaltung von neuen Tätigkeitsfeldern. Längst hat der digitale Umbruch auch die Versicherungs- und Finanzbranche sowie Verwaltungen und Ämter erreicht.



Mit dem gigantischen Anstieg von Daten, Speicherkapazitäten und Hochleistungsrechnern entstehen immer präzisere Algorithmen, fortschreitende Modelle für das maschinelle Lernen und komplexere Formen für Anwendungen der künstlichen Intelligenz. Die digitale Transformation erfüllt immer mehr unterschiedliche Funktionen in der ausdifferenzierten, arbeitsteiligen Gesellschaft. Die Spannbreite reicht von Mustererkennung über Prognosen bis hin zu Entscheidungen, deren Datenmengen nur noch von Maschinen zu bewältigen sind.



Welche Rolle werden künftig Menschen in einer hoch technisierten, vernetzten Arbeitswelt spielen? Wie wird der Wert der Arbeit im nächsten Jahrzehnt aussehen? Werden sich die digitalen Veränderungen auf die Löhne auswirken? Verdrängt die Automatisierung in den Finanz- und Dienstleistungssektoren die Sacharbeiter? Droht eine Massenarbeitslosigkeit, oder entstehen ganz neue Berufszweige? Und welche Auswirkungen haben die Mensch-Maschinen-Interaktionen auf die Psyche, das Gehirn und die Verhaltensweisen der Menschen?



Diese und andere Fragen der Digitalisierung diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen in "Willkommen in der Arbeitswelt 4.0".