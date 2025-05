Gemeinsam gegen Demenz

Und so reichen die vorhandenen Pflegekräfte in Zukunft bei weitem nicht aus, um die steigende Zahl an Pflegebedürftigen – qualitativ gut - zu versorgen. Gemessen am steigenden Bedarf, sinkt die Zahl junger Menschen, die sich für eine Ausbildung in der Pflege entscheiden. Und so wird die Schere zwischen dem Versorgungsbedarf und der realen Versorgung in den kommenden Jahren weiter auseinander gehen. Eine bedürfnisgerechte Versorgung für pflegebedürftige Menschen wird bald nicht mehr gewährleistet sein können.