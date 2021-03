Wissen

scobel - Gehirn und Gene

So wie ein Gehirn auf Reize reagiert, so passen sich auch Gene den Umweltbedingungen an. Welche Umweltfaktoren beeinflussen die biologischen Prozesse und Erbanlagen - und welchen Einfluss haben sie auf Gehirn und Bewusstsein?

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2021

Datum: 29.04.2021