scobel - Die Macht des Vertrauens

Die Politik bewältige die Corona-Krise gut - diesen Eindruck hat ein großer Teil der Bevölkerung, wie Kommunikationswissenschaftler Anfang April in einer Umfrage ermittelten. Wie kann das sein? Und kann dieser Corona-Effekt nachhaltig sein?



Das Vertrauen in Institutionen, die politischen Vertreter und die Medien war vor der Pandemie an einem Tiefpunkt angelangt. Eine Vertrauenskrise auf breiter Front beherrschte noch vor wenigen Wochen das Klima in Deutschland, umfasste das Schulsystem und die Wissenschaft, aber auch Großunternehmen und generell den Kapitalismus und die Demokratie.