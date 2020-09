scobel - Das Prinzip Strafe

Strafvollzug gänzlich abzuschaffen bleibt eine Utopie. Es geht darum, in welchen Fällen er als unentbehrlich angesehen wird und wie eine humane Vollzugsgestaltung aussehen müsste. Frieder Dünkel, Kriminologe

Was Freiheitsentzug in Ansätzen bedeuten kann, erleben wir gerade kollektiv durch die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Was der Freiheitsentzug mit vielen Strafgefangenen macht, zeigen die Statistiken. Manche treibt er in den Suizid. Viele geraten erst in der Haftanstalt richtig auf die schiefe Bahn, weil sie in entsprechende Netzwerke aufgenommen werden. Maßnahmen wie die Resozialisierung greifen nicht so wie sie könnten. Und auch den Opfern schafft die Haft des Täters kaum Genugtuung. Effektiver sind Programme wie der Täter-Opfer-Ausgleich, bei dem Täter und Opfer miteinander in Kontakt kommen.



Warum bestrafen wir also? Vielfach geht um Genugtuung. Es geht um die Befriedigung des Bedürfnisses nach Vergeltung. Es geht um uns, um die Gesellschaft und nicht um den Täter. Grund genug über das Prinzip Strafe nachzudenken.