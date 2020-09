scobel – Corona, Nichtwissen und Handeln

Mit Nichtwissen umzugehen, das Nichtwissen auf eine besonnene und gefahrenbewusste Art und Weise auszuhalten - das ist das Kunststück, das noch gelernt werden muss. Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler

Da nicht nur die Interessen von Laien und Experten, sondern auch die verschiedener Gruppen und Organisationen der Gesellschaft sehr unterschiedlich sind, kommt es immer wieder zu verschiedenen und widersprüchlichen Empfehlungen. Aber gerade in Krisenzeiten besteht ein großes Interesse an fundierten Informationen. Während das Vertrauen in den traditionellen Journalismus und die öffentlich-rechtlichen Medien gewachsen ist, gibt es gleichzeitig auch einen Anstieg von Fake-News und Verschwörungstheorien auf digitalen Plattformen.



Unbestritten kommen in der Ausnahmesituation Widersprüche und Gegensätze verstärkt zum Vorschein. Welche Entscheidungen entstehen aus dem Nichtwissen und wie gehen wir mit dem Dilemma um? Oder wollen wir es gar nicht so genau wissen, damit wir vielleicht wieder ein wenig weitermachen können wie bisher?