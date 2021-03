Jahrtausend-Rätsel Vulva – ihre kuriose Geschichte

Das weibliche Geschlecht ist schon in der Sprache unsichtbar, sagt die Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal. Selbst in bildlichen Darstellungen werden Vulva und Vagina oft verwechselt.



Die Kulturgeschichte ist voller kurioser Geschichten über das weibliche Geschlechtsorgan. So durften Frauen im Mittelalter wegen ihres Geschlechts nicht in der Kirche predigen, inzwischen wurde die Vulva Symbol des Widerstands geworden.



Vulven sind vielfältig, unterschiedlich und grossartig – wie die Frauen und die Menschen auch. Zeit, sie verbal und bildlich zu enthüllen. Mithu Sanyal wünscht sich einen liebevollen Blick für alle Genitalien.