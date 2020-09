Google & Co.: Im Netz des Neokapitalismus

Die Entwicklung des Kapitalismus wird in drei Phasen unterteilt: Die erste industrielle Moderne, in der der Fokus auf Massenproduktion lag, die zweite Phase, in der es um das Bedürfnis des Verbrauchers geht und die dritte Phase, die Phase der Digitalisierung und Computerisierung mit Hilfe der Kapitalgesellschaften. Durch diese Digitalisierung und Computerisierung entwickelte sich der Kapitalismus fort von dem Marxschen Modell und konzentrierte sich auf Online-Plattformen. Hierbei wurde der Markt sich selbst überlassen, was zu einer neoliberalen Ökonomie führte und von dem Historiker Karl Polanyi stark kritisiert wurde. Die Ideologie des sich frei entfaltenden Marktes wurde von der Gesellschaft mit Freuden entgegen genommen.



Der Überwachungskapitalismus ist ein Verfahren, in dem nicht mehr Gewinn durch Umwandlung von Ressourcen mit Hilfe von Arbeit in neue Produkte generiert wird, sondern die menschliche Erfahrung selbst zum Rohstoff gemacht wird. Hierbei werden durch informationsverarbeitende Technologien menschliche Erfahrungen in Verhaltensdaten umgewandelt und verkauft, was Konzerne zu Profit führt und ihnen mehr Kapital einbringt.