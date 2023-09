Emergenz: Das verborgene Prinzip des Lebens

In der Natur begegnen wir diesem bemerkenswerten Phänomen nahezu überall: Ameisen, die in riesigen kollektiven Formationen ohne zentrale Steuerung agieren, Nervenzellen - jede einzelne von ihnen in unserem Gehirn ist ohne eigenes Bewusstsein, aber im Zusammenschluss bilden sie die Grundlage des menschlichen Bewusstseins. Wasser ändert seine Beschaffenheit und wird unter bestimmten Voraussetzungen gasförmig.



Auch in Gesellschaft und Wirtschaft sind wir von emergenten Systemen umgeben: Das Prinzip zeigt sich in der Eigendynamik einzelner Gruppierungen bis hin zur Entstehung globaler gesellschaftlich-kultureller Phänomene wie Religion, Wirtschaft und sozialer Trends. Krieg und Frieden sind das Ergebnis emergenter Systeme. Aktuell wird das Emergenzprinzip im Zusammenhang mit Technologie und künstlicher Intelligenz immer bedeutender.



Komplexe neuronale Netzwerke zeigen emergentes Verhalten, erkennen und erschaffen neue Muster ohne menschliches Zutun. So wird Emergenzforschung immer bedeutender. Sie kann helfen, das komplexe Zusammenspiel unserer Welt noch besser zu begreifen und mitzugestalten.



Was weiß die Wissenschaft heute über dieses grundlegende Prinzip des Lebens? Werden wir es jemals vollständig entschlüsseln können? Weshalb ist es so bedeutend, wenn wir etwas verändern wollen? Darüber diskutiert Gert Scobel mit folgenden Gästen:



Viola Priesemann, Physikerin und Professorin für die Theorie neuronaler Systeme an der Universität Göttingen, Leitung der Forschungsgruppe "Theorie komplexer Systeme", Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, Göttingen.



Achim Stephan, Philosoph, Professor für Philosophie der Kognition an der Universität Osnabrück, Schwerpunkte Emergenz, Emotionen und Affektivität.



Stefan Thurner, Physiker und Komplexitätsforscher, Professor für die Wissenschaft Komplexer Systeme an der Medizinischen Universität Wien, Leiter des "Complexity Science Hub Vienna" und externer Professor am interdisziplinären "Santa Fe Institute", New Mexico, USA.