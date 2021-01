Corona-Demo – mit 6 Thesen philosophisch zerstört

Es kam Post. Post, die Gert Scobel für die Demo am 1. August in Berlin gewinnen wollte. Im Video ist seine Antwort auf diese Einladung - mit sechs Thesen, was die Gesellschaft aus der Corona-Krise lernen kann, und was wir tun können, damit es nach der Krise besser wird. Denn nach der Krise ist vor der Krise. Es geht nicht einfach so zurück in den Schrebergarten des guten alten „Normal“.