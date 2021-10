Wir sind gut informiert – aber orientierungslos. So analysiert der Philosoph Byung-Chul Han unsere Gesellschaft. Eine Philosophie der Gegenwart muss, so Han, eine Philosophie der Information und Informationsgesellschaft sein. Sein und Zeit genügen nicht. Es geht um Sein, Information und Zeit. Das Wissen, das uns verhelfen soll, Entscheidungen zu treffen, zerfällt zu Informationen. Und genau darin besteht die heutige Krise der Wahrheit. Informationen verdichten sich weder zum Wissen noch zur Wahrheit. Wissen und Wahrheit aber sind Formen von Narration. Und nun bereitet das narrative Vakuum in der Informationsgesellschaft den Menschen heftige Probleme, vor allem in Krisensituationen.