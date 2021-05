3satThema Talk: Wem gehört die Welt 2/2

Stefan Brunnhuber ist Wirtschaftssoziologe und Psychiater. Er ist Vollmitglied im Club of Rome und einziges deutsches Mitglied der Lancet-Kommission "Postcovid und green recovery" unter Jeffrey Sachs. Als ärztlicher Direktor leitet er die Diakonie Kliniken in Sachsen und hat einen Lehrstuhl für Nachhaltigkeitsforschung an der Hochschule Mittweida. Mit dem Schwerpunkt Finanzen und Nachhaltigkeit beschäftigt er sich vor allem mit der Finanzierung der Nachhaltigkeitszielsetzungen der United Nations. Jüngst sind von ihm die Bücher "The Tao of Finance - The Future Wealth of Nations" sowie "Financing our Future" erschienen.