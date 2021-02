Demokratie - das Gegenteil von Diktatur?

Ist Demokratie nicht eigentlich eine verschleierte Form von Mehrheitsdiktatur? Diese Frage hat uns aus der Community erreicht. In den vergangenen Jahren und Monaten hat sich vermehrt Unmut in der Gesellschaft breit gemacht - nicht nur wegen der Pandemie. Doch in einer Diktatur leben wir trotzdem nicht, denn das würde der Quintessenz eines demokratischen Systems widersprechen: Minderheiten den Schutz vor der Mehrheit zu sichern. Somit ist auch die Freiheit ein Grundpfeiler jeder Demokratie. Hinzu kommt die Gewaltenteilung, welche die gegenseitige Kontrolle ermöglicht, und einer „Alleinherrschaft“ entgegenwirkt.