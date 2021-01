Wie oft sagen wir einer Person: "Du bist ganz schön groß, du solltest Basketball spielen.“ Oder "Die beiden haben so viel gemeinsam, sie sollten ein Paar werden!“ Das Prinzip des "Naturalistischen Fehlschlusses“ ist uns somit kein Fremdes. Selbst in der Wissenschaft und Persönlichkeitsforschung stößt man auf Aussagen wie: "So ist diese Person nun mal veranlagt, das ist normal.“