Was ist eigentlich Glück?

Um Glück zu verstehen, ist es hilfreich, sich das Gegenteil, also das Unglück, anzusehen. Oft hilft einem das, sein eigenes Glück besser zu begreifen. Es ist gut, wenn man sich auch an dem Vergänglichen erfreuen kann. Also jeden Augenblick die Fülle des Lebens zu schätzen weiß und nicht immer daran zu denken, dass dieser Augenblick bald wieder vorbei sein wird. Klingt vielleicht alles etwas kompliziert, aber keine Sorge: Glück kann gelernt werden!