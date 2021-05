Was Stärke über Macht verrät – philosophisch betrachtet

Der Philosoph Byung-Chul Han formulierte in seinem Buch über Macht, dass die Stärke dann gewinnt, wenn der Wille zur Macht „von etwas berührt wird, das nicht Macht ist, das nicht ums Selbst kreist“ Macht will kontrollieren und ist, in der Formulierung von Han, ipsozentrisch, auf sich selbst zentriert. Mächtig ist, wer das Zentrum beherrscht und erobert, Weisheit und Stärke hingegen sind polyzentrisch.