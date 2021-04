Philosophie - was ist das?

Was haben Albert Einstein und Holzhacken mit Philosophie zu tun? Die ersten Philosophen gab es im antiken Griechenland– Sokrates, Platon und wie sie alle hießen. Womit haben sie sich beschäftigt? Was ist Philosophie überhaupt? Kann man mit ihrer Hilfe Übersicht über das Leben gewinnen, wie Ludwig Wittgenstein schrieb? In der Philosophie geht es darum, Fragen zu stellen.