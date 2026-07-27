Wissen
Faszination Wolkenforschung
Man weiß, dass Wolken sehr wichtig für das Klima sind: Ohne sie gäbe es keine Niederschläge, keine Vegetation und kein Leben auf der Erde.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 31.05.2030
Deshalb versuchen Forschende herauszufinden, wie Wolken entstehen und wie sie auf den Klimawandel reagieren. Wissenschaftsjournalist Gábor Paál im Gespräch mit Mira Pöhlker, Professorin für experimentelle Aerosol- und Wolkenmikrophysik an der Universität Leipzig.