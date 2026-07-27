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Psychologie: Wie treffen wir Entscheidungen?
Welchen Film schaue ich heute Abend, was esse ich, nehme ich den Job an? Täglich müssen wir Entscheidungen treffen, und das tun wir oft unbewusst.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 02.12.2028
Die psychologische Forschung versucht herauszufinden, welche Faktoren uns bei der Entscheidung beeinflussen. Die Moderatorin Julia Nestlen spricht mit Franziska Brändle vom Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik in Tübingen.