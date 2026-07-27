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So vermittelt man erfolgreich Mathematik
Mathematik in der Schule - das ist für viele ein dunkles Kapitel, und das liegt nicht unbedingt daran, dass es kein einfaches Fach ist. Oft gibt es Defizite bei der Vermittlung von Mathe.
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Meist geht es nur um das schematische Rechnen, ums Auswendiglernen von Formeln und selten um die spannenden kreativen Aspekte. Das ist schade, denn Mathematik kann ein Abenteuer sein. Nadine Zeller im Gespräch mit der Mathematikerin Professor Carla Cederbaum.