Wissen
So kann Schule besser werden
Es ist ein Trauerspiel: Seit Jahren bekommen deutsche Schüler bei internationalen Tests schlechte Noten, und Bildungsforschende mahnen überfällige Reformen an. Doch es passiert zu wenig.
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- weltweit
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- bis 25.05.2030
Dabei ist es gar nicht schwer, das Lernen und Unterrichten zu verbessern. Jochen Steiner im Gespräch mit der Professorin für Schulpädagogik Britta Klopsch vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT).