Wissen
Die Zukunft der Satellitentechnik
Fernsehsatelliten versorgen uns mit Bildern aus der ganzen Welt, Satelliten ermöglichen GPS und sie liefern uns wichtige Daten über das Klima.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 04.11.2028
Moderne Satelliten werden immer kleiner, sie sind leichter in die Umlaufbahn zu bringen und sie könnten sich in Zukunft sogar selbst entsorgen. Ralf Caspary spricht mit der Satellitentechnikerin Professor Sabine Klinkner von der Uni Stuttgart.