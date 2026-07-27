Wissen
Deshalb ist Tropfenforschung wichtig
Tropfen kommen in vielen Bereichen des alltäglichen Arbeitens vor: beim Lackieren von Oberflächen, bei der Kraftstoffeinspritzung in Verbrennungsmotoren, beim Aufbringen von Pestiziden.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 21.10.2028
Das zeigt schon, wie wichtig es ist, die Physik der Tropfen zu verstehen. Die Moderatorin Julia Nestlen spricht mit der Ingenieurin Dr. Anne Geppert vom Institut für Thermodynamik der Luft- und Raumfahrt der Universität Stuttgart.