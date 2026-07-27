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Geheimnisvolle Rezepte für Mumien
Ein deutsch-ägyptisches Forschungsteam konnte erstmals genau nachweisen, wie und mit welchen Substanzen die alten Ägypter ihre Mumien einbalsamierten.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 07.10.2028
Sie benutzen für verschiedene Organe verschiedene Substanzen, die überwiegend nicht aus Ägypten stammten, sondern importiert wurden. Moderatorin Nadine Zeller spricht mit dem Archäologen Professor Philipp Stockhammer über die geheimen Rezepte für Mumien.