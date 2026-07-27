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Wie machen Smartphone und Co süchtig?
"Phubbing" bezeichnet den exzessiven Smartphone-Gebrauch innerhalb einer Partnerschaft, der zu Beziehungsproblemen führt. Das ist nur ein Aspekt der allgemeinen Smartphone-Sucht.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 13.05.2028
Diese Sucht ist für viele Handynutzer ein Problem. Forschungen zeigen, was dabei im Gehirn passiert und was man dagegen tun kann. Nadine Zeller im Gespräch mit dem Psychologen Professor Christian Montag von der Universität Ulm.